Lazio, il ds Fabiani: "Castrovilli non è una scommessa persa". Le parole su Isaksen

vedi letture

A margine dell’allenamento odierno svolto nel centro sportivo di Formello, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto in diretta sui canali ufficiali biancocelesti, soffermandosi tra le altre cose sul mercato in corso: "Se credo ancora in Castrovilli? Non è una scommessa persa, sapevamo che veniva da un intervento difficile che non gli ha mai destato problemi. Ha trovato poco spazio in questo organico e chiede più spazio, questo dipende anche dagli equilibri dell’allenatore. Se vuole avere più spazio e cambiare casacca prenderemo in esame questa sua richiesta”.

C’è stato un errore nella gestione delle risorse? Si può allestire una rosa senza esuberi?

“Gli sbagli sono all’ordine del giorno, ci mancherebbe altro che il sottoscritto non abbia commesso errori. I numeri però sono sotto gli occhi di tutti, noi non abbiamo completato quel ciclo di rinnovamento e siamo al 50%. C’è ancora tanta strada da fare e c’è molto da lavorare, nel prossimo futuro con un pizzico di fortuna che ci vuole sempre andremo a individuare quei calciatori funzionali per il fabbisogno della Lazio. Non mi sono mai esaltato in questo girone d’andata, né in Serie A né in Europa, il calcio è pronto a smentirti e per questo vivo le vittorie così come le sconfitte anche se vincere mi fa dormire meglio”.

Isaksen può essere un nome spendibile a gennaio? Ci sono richieste per lui?

“Ripeto, tutti sono cedibili e nessuno è incedibile. Se c’è una richiesta per Isaksen la società valuta il sostituto di Isaksen, se il sostituto garantisce prestazioni simili o migliori allora si prende in considerazione l’offerta per Isaksen, altrimenti Isaksen non si muove. Isasken è un giovane che con i suoi alti e bassi è stato decisivo in diverse partite, questi giovani vanno fatti crescere anche perdonando qualche errore altrimenti saremmo persone poco serie”.

C’è mercato anche intorno a Mandas?

“C’era lo scorso anno e c’è anche in questo momento, Mandas rappresenta una valida alternativa a Provedel e sta giocando tutte le competizioni europee. Chi lo avrebbe detto quando la società lo ha preso? Questo significa che il ragazzo sta crescendo e la società non vuole privarsi di giocatori di valore”.

Basic e Hysaj che fine faranno? Saranno utili in questo periodo della stagione?

“Non c’è dubbio, con l’infortunio di Lazzari ad esempio Hysaj è parte integrante della rosa della Lazio così come lo è stato in Coppa Italia. Non abbiamo scaricato nessuno, non abbiamo imposto ai fuori rosa di allenarsi in orari diversi, hanno vissuto la vita di gruppo rispettando il loro valore. Sono due ottimi giocatori per cui potranno essere utili per la causa della Lazio”.