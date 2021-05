Lazio, il mea culpa di Acerbi: "Giocato col male quasi tutta la gara, dovevo chiedere il cambio"

Francesco Acerbi parla da leader e chiede scusa. Il difensore biancoceleste, non al meglio fisicamente nel derby perso ieri sera contro la Roma, ha appena pubblicato un messaggio su Instagram rivolto ai tifosi e ai compagni, oltre a riportare le ultime sulle sue condizioni di salute: "Ho giocato col male quasi tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lottare fino alla fine! Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi e a me stesso. Domani farò la risonanza per essere sicuro che non sia nulla di grave", le parole del centrale della Lazio.