Lazio, il Real Betis tenta Luiz Felipe: Tare pronto ad accelerare per il rinnovo

Il Real Betis di Siviglia fa su sul serio per Luiz Felipe, difensore della Lazio che gli andalusi stanno cercando di convincere a lasciare Roma per volare in Spagna. Lotito e Tare non hanno nessuna intenzione di farlo partire ed è per questo che il ds vorrebbe accelerare per il rinnovo, con l'inteto di prolungare fino al giugno del 2026. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.