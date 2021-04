Lazio, il rinnovo di Inzaghi solo alle condizioni di Lotito. E anche la Fiorentina punta il tecnico

Sulle pagine odierne di Tuttosport questa mattina viene fatto il punto sul futuro del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, il cui futuro in biancoceleste è ancora tutto da scrivere. Anche perché le offerte sul conto dell’allenatore non mancano e dopo il Napoli e una società straniera, l’ultimo club a fare capolino è stata la Fiorentina di Commisso, che vorrebbe puntare per la prossima stagione su un tecnico italiano di spessore, giovane ma con un curriculum giù importante. Al momento però la priorità di Inzaghi è la Lazio ma ora siamo arrivati al momento della stretta decisiva: Lotito però non si muove dalle sue intenzioni, se Inzaghi firmerà il rinnovo dovrà farlo alle sue condizioni.