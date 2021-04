Lazio, Immobile a digiuno da due mesi: caccia al gol numero 150 in Serie A

L'ultima rete di Ciro Immobile con la maglia della Lazio risale al 7 febbraio scorso contro il Cagliari e da quel giorno sono passati poco meno di 60 giorni. Una specie di incubo per un bomber come lui, che ha dovuto arrendersi anche all'errore dal dischetto con il Bologna e alle occasioni sciupate con la maglia della Nazionale (con cui in questa sosta ha messo a segno comunque due reti).

Doppio obiettivo. Davanti però c'è finalmente l'occasione di sbloccarsi anche con la maglia biancoceleste, e finalmente centrare il 150esimo gol in Serie A. L'impresa è riuscita finora solamente a Di Natale e Higuain. E poi c'è sempre il conto aperto con Silvio Piola per diventare il miglior marcatore laziale di sempre: il traguardo dista "solamente" 15 gol. Oggi tocca a Ciro. Oltre la stanchezza e la rabbia. È il momento di tornare a brillare, come scrive La Gazzetta dello Sport.