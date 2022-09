Lazio, Immobile sempre più vicino al rientro: oggi seduta in parte col gruppo

vedi letture

Buone notizie per la Lazio in vista della sfida allo Spezia: Ciro Immobile ha iniziato a parte la seduta odierna d’allenamento per poi aggregarsi al resto della squadra per le prove tattiche. Nessun problema per Cataldi, che ieri aveva abbandonato anzitempo la seduta per una botta: anche lui si è allenato con i compagni.