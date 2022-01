Lazio, in attesa delle uscite si lavora al prestito con obbligo di riscatto per Casale del Verona

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili operazioni della Lazio in questa ultima settimana di mercato ed il nome in cima alla lista resta quello di Nicolò Casale dell'Hellas Verona. I due club stanno ragionando sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, ma come noto prima dell'affondo decisivo i biancocelesti devono definire alcune cessioni. Partito Vavro con destinazione Copenaghen, restano da piazzare Lazzari e soprattutto Muriqi, oltre eventualmente a Patric su cui è in pressing il Valencia.