Denis Vavro è un giocatore del Copenaghen. A darne l'ufficialità è il club danese con un comunicato che conferma anche la formula dell'operazione: il difensore arriva dalla Lazio in prestito fino a giugno con diritto di riscatto (fissato a 7-8 milioni, ndr). Per Vavro si tratta di un ritorno a Copenaghen, dove ha già militato dal 2017 al 2019 prima di trasferirsi a Roma sponda biancoceleste.



Denis Vavro returns to F.C. Copenhagen on a loan deal for the spring season, which includes an option to buy him from S.S. Lazio #fcklive https://t.co/TINMhZXCN9

— F.C. København (@FCKobenhavn) January 24, 2022