Lazio, in cerca un portiere. Dalla Spagna: chiesto anche Neto al Barcellona

Possibile ritorno in Serie A per il portiere Norberto Neto, che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Juventus. Come riportato da Sport, infatti, la Lazio avrebbe chiesto l’estremo difensore al Barcellona. I blaugrana hanno bisogno di alleggerire il monte ingaggi e per questo sarebbero disposti a lasciar partire l’estremo difensore, che ha un contratto fino al 2023 da 5 milioni di euro all’anno. Ovviamente per approdare alla Lazio il brasiliano dovrebbe non solo svincolarsi, ma anche accettare una robusta riduzione dell’ingaggio. Il problema potrebbe essere aggirato con un bonus alla firma.