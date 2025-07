Ufficiale Ansu Fati raggiunge Pogba, ufficiale il prestito al Monaco: "Impaziente di cominciare"

C'era grande attesa attorno all'annuncio ufficiale di Ansu Fati come nuovo giocatore del Monaco, ma finalmente è terminata: l'asso spagnolo classe 2002 ha deciso di lasciare il Barcellona, dove ha trascorso oltre dieci anni di vita, per intraprendere una nuova avventura. Alla ricerca di spazio, fiducia e rinascita, giocherà al fianco di Pogba e sotto la guida di Adi Hutter nella Ligue 1 e in Champions League.

"Ciao a tutti, sono Ansu Fati e sono molto contento di essere qui a Monaco", le prime parole rilasciate dal neo giocatore dei monegaschi. "Sono impaziente di cominciare, di lavorare con la squadra. Avanti Monegu". Ansu Fati si lega così al Monaco in prestito annuale con diritto di riscatto.

Il comunicato ufficiale

"L’AS Monaco è felice di annunciare l’arrivo di Ansu Fati. L’attaccante internazionale spagnolo di 22 anni è in prestito dal FC Barcellona per la stagione 2025-2026, con opzione di acquisto.

Nato a Bissau (Guinea-Bissau) il 31 ottobre 2002, Ansu Fati è cresciuto in Spagna (Andalusia), dove si è trasferito all’età di sei anni. Ha iniziato a giocare a calcio al CDF Herrera, prima di passare al Sevilla FC, per poi entrare a La Masia, il centro di formazione del FC Barcellona, nel 2012. Ha debuttato da professionista con il Barça il 25 agosto 2019, a soli 16 anni.

Talento precoce, si è rapidamente affermato in Liga e in Champions League. Il 10 dicembre ha segnato il gol della vittoria contro l’Inter Milano (2-1) diventando, a 17 anni e 40 giorni, il più giovane marcatore nella storia della competizione. Ha concluso la stagione 2019-2020 con oltre 30 partite e 8 gol, classificandosi secondo al Golden Boy 2020, il premio assegnato al miglior giocatore under 21 che gioca in Europa. Con la maglia del FC Barcellona, dove ha ricoperto diversi ruoli offensivi – ala, centrocampista offensivo, attaccante – ha totalizzato 123 presenze (29 gol e 8 assist) e ha vinto due campionati spagnoli (2023 e 2025), due Coppe di Spagna (2021 e 2025) e due Supercoppe di Spagna (2023 e 2025).

Per continuare a maturare, Ansu Fati è stato ceduto in prestito nella stagione 2023-2024 al Brighton & Hove Albion. Qui ha scoperto la Premier League, disputando 27 partite con il club inglese (4 gol, 1 assist). Internazionale spagnolo dal 2020, ha partecipato alla Coppa del Mondo 2022 e alla vittoria della UEFA Nations League 2023. In questa stagione, Ansu Fati scoprirà la Ligue 1 con la maglia dell’AS Monaco, rafforzando così il reparto offensivo monegasco".