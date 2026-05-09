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Lazio-Inter 0-3, le pagelle: Sucic alla Calhanoglu, Lautaro è una sentenza. Sarri, così non va

Lazio-Inter 0-3, le pagelle: Sucic alla Calhanoglu, Lautaro è una sentenza. Sarri, così non vaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Lazio-Inter 0-3

LAZIO (A cura di Marco Pieracci)
Motta 5,5 - Inizio traumatico, si fa bucare al primo tiro indirizzato nello specchio della porta. La successiva conclusione dal limite di Sucic non sembra imparabile, meglio su Bisseck.

Marusic 5 - Concorso di colpa con Gila sul gol che sblocca la partita, troppo passivo nella lettura della situazione. Bullizzato da Mkhitaryan sullo 0-3. Pomeriggio complicato. Dal 78' Lazzari sv

Gila 5 - Distratto nella marcatura di Lautaro, sorprende visto il livello di concentrazione al quale ha abituato. Lasciare tutta quella libertà al capocannoniere del torneo è peccato mortale. Dal 56' Provstgaard 6 - Sicuro dietro, propositivo in avanti: una bella sponda non sfruttata.

Romagnoli 4,5 - Il meno peggio del reparto diretto con la solita leadership, fa quel che può per limitare la fame di gol degli avversari. Poi gli chiude la vena, entrata killer sul povero Bonny.

Pellegrini 5,5 - In affanno sulle sgasate di Diouf, non trova le contromisure per contenere l’esuberanza atletica del jolly francese. La spinta garantita da Nuno Tavares è un’altra cosa.

Dele-Bashiru 5 - In versione equivoco tattico, fatica terribilmente a trovare la posizione migliore per esprimere le sue qualità. Al netto di qualche percussione, la prestazione non convince.

Rovella 5,5 - Intercetta diversi palloni, prova a redistribuirli con idee non malvagie. Non è abbastanza competitivo nel duello aereo con Thuram dal quale nasce il vantaggio interista. Dal 56' Patric 5,5 - Mezz'ora da regista, è sul luogo del delitto in occasione del terzo gol.

Basic 5,5 - Niente turno di riposo perché dopo il lungo stop deve immagazzinare altri minuti, affina la condizione in vista della gara più importante ma con tanti errori.

Cancellieri 5 - Timido nelle rare iniziative offensive intraprese, Carlos Augusto lo aspetta al varco sbarrandogli sistematicamente la strada: appoggia poco e male la manovra. Dal 56' Isaksen 5,5 - Il suo ingresso sveglia la squadra dal lungo torpore, ma la mira non è un optional.

Noslin 6 - L’uomo del momento, il centravanti dimenticato in rosa. Stavolta però non riesce a incidere, sale di tono solo nella parte finale della gara.

Pedro 5,5 - Rilanciato dal primo minuto per il problema alla vigilia di Zaccagni, cerca di scuotere la squadra quando va sotto: chiede il dialogo, non viene assecondato. Dal 63' Dia 6 - Chiude con un elegante colpo di tacco un triangolo in velocità, prova la conclusione.

Maurizio Sarri 5 - Va bene le assenze e tutto il resto, gli alibi di certo non gli mancano, ma il primo tempo è troppo brutto per essere vero. Resa quasi incondizionata, addio al settimo posto. Mercoledì servirà ben altra Lazio, per sovvertire il pronostico di una finale nella quale parte da sfavorita.

INTER (A cura di Pierpaolo Matrone)
Josep Martinez 6,5 - Nel secondo tempo ingaggia un duello con Isaksen e ne esce vittorioso. Su questa vittoria c'è anche la firma del secondo portiere.

Bisseck 6,5 - Impeccabile dietro, si lancia spesso anche in avanti e in apertura di ripresa sfiora anche il gol. La titolarità conquistata nelle ultime settimane è meritatissima: questo pomeriggio un'altra conferma.

Acerbi 6 - Ex fischiatissimo all'Olimpico, dopo i quattro anni alla Lazio. Ma si fa scivolare i fischi addosso e al ritorno da titolare gestisce senza affanni le sortite offensive della Lazio.

Bastoni 6 - Non brilla, ma non commette neanche errori in un primo tempo in cui gli avversari non sono mai pericolosi. Viene tirato fuori a inizio ripresa. Dal 64' Luis Henrique 6 - Un buon salvataggio e minuti utili per il finale di stagione.

Diouf 7 - Arrivato per fare il centrocampista, si è scoperto un ottimo esterno a tutta fascia. Anche oggi dà dimostrazione di poter rimpiazzare alla grande Dumfries. Mette lo zampino su uno dei gol ed è inarrestabile sul binario, come un treno no-stop.

Barella 6,5 - Ai suoi livelli. Che sono livelli elevati, inutile ribadirlo. Agisce box-to-box, si allarga per sovraccaricare la corsia, si abbassa per fare da schermo. Tatticamente perfetto. Dal 46' Frattesi 6 - Cerca un gol che quest'anno proprio non vuole saperne di arrivare. Anche nelle belle serate, pare non essere la sua stagione fortunata.

Sucic 7 - Gioca in cabina di regia, al posto di Calhanoglu, e per quanto si esprime bene la sensazione è che il suo futuro in nerazzurro possa essere proprio in questa posizione. D'altronde ha la qualità tecnica giusta. Tanta, tantissima qualità tecnica. Dimostrata in tutta la partita e pure in occasione della rete del 2-0, con un tiro da fuori area… Alla Calhanoglu. Dal 79' Sucic s.v.

Mkhitaryan 7 - Partita tosta, vera, di certo non da fine stagione e con l'obiettivo già in tasca. Corre su tutti i palloni e si toglie anche lo sfizio di segnare, dando una carezza al pallone, mandando al bar Marusic e non dando scampo a Motta.

Carlos Augusto 7 - Comincia da esterno a tutta fascia, chiude da terzo di difesa e in mezzo ci mette un salvataggio, a Martinez battuto, che vale quanto un gol: letteralmente, visto che senza di lui la palla sarebbe finita in porta.

Thuram 6,5 - L'affinità con Lautaro è totale, non lo scopriamo di certo oggi. Gioca per un solo tempo e tanto gli basta per mettere a referto un assist, proprio per il Toro. Dal 46' Bonny 6,5 - Basta rileggere quanto scritto per Thuram: anche lui aggiunge un assist ai suoi numeri stagionali.

Lautaro Martinez 7,5 - Non giocava titolare da Inter-Roma e in quel caso segnò due gol. Oggi torna dall'inizio e timbra nuovamente il cartellino, mettendoci vicino l'assist per Sucic. Insomma, basta schierarlo per essere ripagati: Lautaro è una sentenza. Dal 64' Dumfries 6 - Gioca in scioltezza, senza un gran piglio a dire il vero, ma non commette errori.

Cristian Chivu 7 - Sì, è la sua squadra, non ci sono dubbi. Di cuore e di tecnica. Un'Inter bella da vedere, che crea trame di gioco interessanti e che non ha affatto fame, nonostante lo Scudetto conquistato sei giorni fa. Bravo, bravissimo.

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