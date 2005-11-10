Lazio, la rivoluzione in attacco: in tanti in uscita e valutazioni fuori mercato

C'è aria di rivoluzione in attacco per la Lazio. Da Dia a Ratkov, da Cancellieri a Noslin: in tanti possono partire, ma le valutazioni sono fuori mercato

"Speriamo che la forza diventi l'attacco". Queste parole di Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di presentazione di qualche settimana fa sembrano guidare il mercato della Lazio. Non nell'immediato, visto che ad oggi la priorità è completare il reparto difensivo con un altro centrale dopo gli arrivi a parametro zero di Doekhi e Pedraza. L'obiettivo per la seconda parte del mercato è però rivoluzionare un reparto che ha mostrato enormi lacune la scorsa stagione. Nessun attaccante è stato in grado di superare quota cinque reti in stagione e questo è stato il grande punto debole della Lazio. Un problema che non è stato risolto a gennaio, nonostante gli arrivi di Ratkov e Maldini fortemente voluti dalla società. Uno è già tornato a Bergamo, l'altro può lasciare Formello dopo appena sei mesi in un'estate che può portare a una rivoluzione, anche se difficilmente alle condizioni pensate a Formello.

Lazio, la volontà di rivoluzionare l'attacco e le valutazioni fuori mercato

Che in questi anni ormai il mercato stia vivendo all'interno di una bolla è fuori discussione. I due paesi che stanno trascinando questi prezzi folli sono senza dubbio Inghilterra e Arabia Saudita, mercati che però difficilmente possono guardare in casa Lazio e mettere nel mirino gli attaccanti biancocelesti. Ecco che allora diventa difficile immaginare che a Formello possano arrivare le offerte attese per i propri giocatori offensivi. Quello che potrebbe avere più mercato forse è proprio Ratkov, nonostante i sei mesi complicatissimi vissuti a Roma. Le buone prestazioni al Salisburgo e i margini di crescita di un ragazzo non ancora 23enne potrebbero spingere qualche club a investire quei 10-12 milioni che a Formello servono per evitare una minusvalenza. Ben più difficile che possano arrivare i 15 milioni attesi (o sperati) per giocatori come Dia e Cancellieri. Il primo è alla soglia dei 30 anni ed è reduce da una stagione da un gol in 27 presenze in Serie A, il secondo ha un anno solo di contratto e non ha mai superato quota quattro reti stagionali in carriera a 24 anni. Ancor più complicato che qualcuno possa spingersi fino a 20 milioni per Tijjani Noslin, 27enne che come miglior stagione in carriera vanta le otto reti realizzate tra Fortuna Sittard e Verona nel 2023/24. Per Transfermarkt, fonte spesso citata dalla società, 20 milioni corrispondono alla valutazione complessiva del trio Noslin-Dia-Cancellieri, cifra forse più consona alle valutazioni dei giocatori. E queste, salvo clamorose sorprese, saranno le cifre che verranno proposte alla Lazio.