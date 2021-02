Lazio, Inzaghi sul rinnovo: "Ho visto il presidente e ci rivedremo oggi, ma siamo molto avanti"

"Ci siamo visti, sono molto positivo come lo è il presidente". Così Simone Inzaghi ha parlato, in conferenza stampa, dello status di un sospiratissimo rinnovo di contratto: "Negli ultimi due giorni è stato impegnato in Lega, lo rivedrò oggi ma siamo molto avanti. Sono contento, sapete tutti cosa rappresenta questa società e questa maglia per me".