Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Niente Lazio per Ivanovic? Dal Portogallo: l'Hull City può prenderlo per 25 milioni

Niente Lazio per Ivanovic? Dal Portogallo: l'Hull City può prenderlo per 25 milioni TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 17:41Serie A
Contatti in corso fra il Benfica e l'Hull City: nulla di chiuso, ma secondo il quotidiano Record il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra.

Contatti in corso per la cessione di Franjo Ivanovic. Il Benfica ha registrato in queste ore l'inserimento dall'Inghilterra da parte dell'Hull City, che potrebbe essere pronto a chiudere la trattativa per una cifra di circa 25 milioni di euro. Lo riporta il quotidiano Record, che spiega come la trattativa non sia ancora chiusa, ma sicuramente calda.

La formula dell'affare

La cifra riportata non sarebbe incassata subito da parte del Benfica, visto che i due club starebbero parlando per un eventuale prestito con obbligo di riscatto per il suo trasferimento. Ricordiamo che nelle scorse settimane il nome del centravanti croato sembrava essere finito nella lista dei giocatori valutati dalla Lazio per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Gennaro Gattuso in vista della stagione che sta per iniziare.

Intanto Ivanovic non gioca

Ulteriore indizio della possibile partenza di Ivanovic dal Portogallo è arrivato dall'ultima sfida giocata dal Benfica. Il club lusitano infatti nella serata di giovedì ha superato per 5-0 il San Gallo nel secondo turno dei preliminari di Europa League e, mentre Vaggelis Pavlidis realizzava ben 4 gol, il classe 2003 Ivanovic rimaneva a guardare i compagni seduto per 90 minuti in panchina. Da capire dunque se l'Hull City chiuderà l'affare facendo sfumare la pista italiana.

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
La Lazio cerca l'attaccante low-cost: l'ultima idea è Franjo Ivanovic del Benfica... La Lazio cerca l'attaccante low-cost: l'ultima idea è Franjo Ivanovic del Benfica
Il Como a caccia di un nuovo attaccante: sondaggi esplorativi per Franjo Ivanovic... Il Como a caccia di un nuovo attaccante: sondaggi esplorativi per Franjo Ivanovic del Benfica
Cabral out, il Benfica ingaggia bomber Ivanovic: affare da 22,8 milioni e clausola... Cabral out, il Benfica ingaggia bomber Ivanovic: affare da 22,8 milioni e clausola alle stelle
Altre notizie Serie A
Mainz-Udinese, bene l'attacco ma dietro si balla: i friulani pareggiano 3-3 con Davis... Mainz-Udinese, bene l'attacco ma dietro si balla: i friulani pareggiano 3-3 con Davis e Zaniolo
Inter, Chivu dopo la vittoria ai rigori col City: "Sono contento che nessuno si sia... Inter, Chivu dopo la vittoria ai rigori col City: "Sono contento che nessuno si sia fatto male"
Lo sprint del Como per Kean, il no del Napoli alla Juve, il caso Esposito: le top... Lo sprint del Como per Kean, il no del Napoli alla Juve, il caso Esposito: le top news delle 18
Roma, brutto esordio in Galles: sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City Roma, brutto esordio in Galles: sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City
Pavlovic su Modric: "Incredibile averlo un altro anno al Milan, magari anche di più..."... Pavlovic su Modric: "Incredibile averlo un altro anno al Milan, magari anche di più..."
Bologna-Cambuur, le formazioni ufficiali della seconda partita: c'è Amondarain Bologna-Cambuur, le formazioni ufficiali della seconda partita: c'è Amondarain
Niente Lazio per Ivanovic? Dal Portogallo: l'Hull City può prenderlo per 25 milioni... Niente Lazio per Ivanovic? Dal Portogallo: l'Hull City può prenderlo per 25 milioni
Rivera ricorda Baresi: "Un predestinato, lo capimmo subito. Il più grande difensore... Rivera ricorda Baresi: "Un predestinato, lo capimmo subito. Il più grande difensore italiano"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, ora il prossimo obiettivo è Curtis Jones. Juventus, dopo Kolo Muani attenzione anche a Zirkzee. Il Como pronto a chiudere per Chalobah. La Roma in forte pressing su Read
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, spunti positivi e vittoria ai rigori col Man City: Pavard in gol, Provedel decisivo
Immagine top news n.1 Cagliari, l'agente di Esposito: "Voleva restare. Accardi un pupazzo, da Giulini zero interesse"
Immagine top news n.2 Roma a Cardiff, intanto Koulierakis sbarca nella Capitale: le immagini del nuovo difensore giallorosso
Immagine top news n.3 Il Cagliari conferma: "Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione". Le ultime sull'attaccante
Immagine top news n.4 Retromarcia della FIFA, la UEFA: "Dimostrato a Infantino che calcio non è in vendita"
Immagine top news n.5 Lazio, Gattuso chiude il 'caso' Taylor: "Per me fa parte del gioco, dopo 30 minuti è finito tutto"
Immagine top news n.6 La Serie A fa fatica a vendere. Solo due club hanno incassato più di 50 milioni
Immagine top news n.7 FIGC, acquisita la documentazione per Euro 2032: ecco le 13 città che si sono candidate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una Fiorentina scatenata nelle entrate cambia il futuro di Nicolò Fagioli? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Allegri e Fabregas può arrivare l'assist per due talenti necessari per Mancini
Immagine news podcast n.2 Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones
Immagine news podcast n.3 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.4 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Carlo Pellegatti si commuove per Baresi: "È stato l'essenza pura del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.2 Raffaele Ranucci su Baresi: "L'abbraccio a USA '94? Volevo piangere anche io"
Immagine news Altre Notizie n.3 Filippo Galli ricorda Baresi: "Un esempio per tutti, moderno ancora oggi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mainz-Udinese, bene l'attacco ma dietro si balla: i friulani pareggiano 3-3 con Davis e Zaniolo
Immagine news Serie A n.2 Inter, Chivu dopo la vittoria ai rigori col City: "Sono contento che nessuno si sia fatto male"
Immagine news Serie A n.3 Lo sprint del Como per Kean, il no del Napoli alla Juve, il caso Esposito: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Roma, brutto esordio in Galles: sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City
Immagine news Serie A n.5 Pavlovic su Modric: "Incredibile averlo un altro anno al Milan, magari anche di più..."
Immagine news Serie A n.6 Bologna-Cambuur, le formazioni ufficiali della seconda partita: c'è Amondarain
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dopo Pafundi, il Catanzaro rinforza anche la difesa. Arriva Ruggero dallo Spezia
Immagine news Serie B n.2 Anche la B su Pogacar: l'omonimo del re del ciclismo che piace in Slovenia e non solo
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, slitta l'esordio di Insigne per problemi muscolari. Le ipotesi di rientro in campo
Immagine news Serie B n.4 Avellino, la carica di Izzo: "Pronti ad affrontare questa stagione con il massimo impegno"
Immagine news Serie B n.5 Malanca saluta la Sampdoria: "Nato, cresciuto e diventato uomo grazie a questi colori"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Pohjanpalo: "In Serie B non puoi permetterti mai di abbassare l’intensità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Pianese rinforza l'attacco con Negri. L'attaccante classe 2006 arriva dal Sassuolo
Immagine news Serie C n.2 Scaglia saluta il calcio giocato: "Per 20 anni sei stato la mia vita, fatica e sudore"
Immagine news Serie C n.3 Torres, Berto: "Salvezza il prima possibile e poi quello che ci meritiamo ce lo dirà il campo"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi, colpo dalla Fiorentina: arriva in prestito il classe 2007 Montenegro
Immagine news Serie C n.5 Savoia, Scotti: "Mi hanno parlato molto della serietà del club e del calore della piazza"
Immagine news Serie C n.6 Vado, rinforzo in difesa: dalla Sampdoria arriva in prestito Lorenzo Malanca
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cardiff-Roma, i giallorossi proseguono la preparazione in Galles
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Manchester City-Inter, sfida di prestigio a Hong Kong
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Nizza, bianconeri a caccia di conferme
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù
Immagine news Calcio femminile n.2 Dragoni al Chelsea è un trasferimento da record: è l'italiana più pagata di sempre
Immagine news Calcio femminile n.3 Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Decreto sport e femminile. Appetiti e Nannicini a Berruto: "Il calcio femminile meritava l'1%"
Immagine news Calcio femminile n.6 Dall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro UEFA-FIFA
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 1 agosto 1926, viene fondato l'Associazione Calcio Napoli. Questa sera festa da Piazza della Carità
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
11:30 Mondiali a privati, dietrofront di Infantino. Uefa: «Bene, ma ha perso la nostra fiducia»
09:41 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
06:26 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc
31/07 Euro2032, scaduto il termine per candidare gli stadi
31/07 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan