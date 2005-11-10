Niente Lazio per Ivanovic? Dal Portogallo: l'Hull City può prenderlo per 25 milioni

Contatti in corso fra il Benfica e l'Hull City: nulla di chiuso, ma secondo il quotidiano Record il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra.

Contatti in corso per la cessione di Franjo Ivanovic. Il Benfica ha registrato in queste ore l'inserimento dall'Inghilterra da parte dell'Hull City, che potrebbe essere pronto a chiudere la trattativa per una cifra di circa 25 milioni di euro. Lo riporta il quotidiano Record, che spiega come la trattativa non sia ancora chiusa, ma sicuramente calda.

La formula dell'affare

La cifra riportata non sarebbe incassata subito da parte del Benfica, visto che i due club starebbero parlando per un eventuale prestito con obbligo di riscatto per il suo trasferimento. Ricordiamo che nelle scorse settimane il nome del centravanti croato sembrava essere finito nella lista dei giocatori valutati dalla Lazio per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Gennaro Gattuso in vista della stagione che sta per iniziare.

Intanto Ivanovic non gioca

Ulteriore indizio della possibile partenza di Ivanovic dal Portogallo è arrivato dall'ultima sfida giocata dal Benfica. Il club lusitano infatti nella serata di giovedì ha superato per 5-0 il San Gallo nel secondo turno dei preliminari di Europa League e, mentre Vaggelis Pavlidis realizzava ben 4 gol, il classe 2003 Ivanovic rimaneva a guardare i compagni seduto per 90 minuti in panchina. Da capire dunque se l'Hull City chiuderà l'affare facendo sfumare la pista italiana.