La Lazio cerca l'attaccante low-cost: l'ultima idea è Franjo Ivanovic del Benfica

La Lazio continua a muoversi con prudenza sul mercato, alla ricerca del profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo senza alterare gli equilibri finanziari imposti dalla società. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste c'è quello di Franjo Ivanovic, attaccante croato classe 2003 attualmente in forza al Benfica e considerato uno dei giovani prospetti più interessanti del panorama europeo.

Come riporta il collega Gianluca Di Marzio, il club capitolino sta studiando una formula che possa soddisfare le esigenze economiche dell'operazione. L'idea è quella di presentare ai portoghesi una proposta basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto subordinato al raggiungimento di determinate condizioni, soluzione che consentirebbe alla Lazio di rispettare l'obiettivo di chiudere il mercato mantenendo un saldo economico in equilibrio.

La trattativa è ancora nelle fasi preliminari e resta da capire se il Benfica sarà disposto ad aprire a una formula diversa da una cessione a titolo definitivo. Nelle prossime settimane sono attesi nuovi contatti tra le parti per valutare la fattibilità dell'affare. Ivanovic, comunque, non rappresenta l'unica opzione al vaglio della dirigenza biancoceleste. La società sta infatti monitorando diversi profili per consegnare al tecnico un nuovo centravanti. Nella lista dei possibili rinforzi figurano anche Santiago Gimenez, Kennedy, Dani Espí, Andrea Pinamonti e Roberto Piccoli, tutti osservati con attenzione in vista della scelta definitiva che dovrà garantire qualità, prospettiva e sostenibilità economica.