Lazio, Kamenovic in uscita: il serbo cerca la conferma, ma il club vuole cederlo

vedi letture

In uscita dalla Lazio anche Dimitrije Kamenovic, che con i biancocelesti non riesce proprio a trovare spazio. Arrivato nella capitale nell'estate 2021 e tesserato dalla Lazio ad inizio 2022, Kamenovic non è riuscito a ritagliarsi minuti con la squadra di Maurizio Sarri, che ha poi deciso di cederlo in prestito allo Sparta Praga, dove tutt'ora il serbo si sta allenando. Ma destinato a tornare alla Lazio, per lui le porte di Formello sembrano chiuse.

Come scrive il Corriere della Sera edizione romana, per Kamenovic non sembra esserci futuro alla Lazio. Nonostante il giocatore abbia voglia di restare e strappare una conferma, il club è di altre idee e spinge per trovargli una collocazione. Con uno stipendio di 300mila euro netti e una lunga scadenza, fissata nel 2026, l'entourage del calciatore non sembra avere fretta, ma la Lazio, invece, punta a risolvere al più presto la situazione.