Lazio, le idee di mercato per sostituire Milinkovic-Savic: il solito Zielinski e due piste estere

La Lazio sembra avere le idee chiare in caso di addio di Sergej Milinkovic-Savic. Come scrive stamane il Corriere dello Sport, in pole per l'eventuale sostituzione del serbo ci sono Gedson Fernandes del Besiktas e Piotr Zielinski del Napoli.

Il primo viene valutato circa 35 milioni di euro, anche se i biancocelesti non si spingeranno oltre i 20. La pista che porta al polacco può accendersi invece solamente se il giocatore romperà col Napoli, col quale ancora non c'è accordo per il rinnovo di contratto. In lista c’è poi anche Joey Veerman del PSV.