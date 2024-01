Lazio, Lotito dice no all'Arabia per Felipe Anderson: rifiutati 15 milioni dall'Al Shabab

Continua a tenere banco la situazione di Felipe Anderson. L'attaccante brasiliano andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e per il momento non ci sono novità circa il suo rinnovo. Ovviamente la formazione biancoceleste non vuole perderlo a zero, o meglio non vuole correre questo rischio, è in caso di mancata firma potrebbe anche pensare di monetizzare con un'eventuale cessione in questa sessione invernale di trattative.

No all'Arabia

E nella giornata di ieri, si legge sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, dall'Arabia sarebbe arrivata un'offerta - probabilmente dall'Al Shabab - di circa 15 milioni di euro per il giocatore. Il presidente biancoceleste avrebbe rifiutato visto che per ora la cifra richiesta per Felipe è di 20 milioni di euro.