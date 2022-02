Lazio, Luis Alberto: "Oggi è mancato tutto. Non mi devo giocare il posto, sono tranquillo"

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan in Coppa Italia per 4-0: "Venivamo da un momento di crescita che oggi è mancato dall'inizio. Non abbiamo avuto ritmo e personalità e questa cosa la paghi contro una squadra come il Milan. All'inizio poteva essere dovuto al cambio di allenatore e modo di giocare, ma oggi non vale questo discorso, dovevamo mettere più aggressività. Oggi è mancato tutto. Dobbiamo guardare avanti, alla partita di sabato. Non mi devo giocare il posto, oggi non sono partito dall'inizio per una scelta condivisa. Sono tranquillo e in crescita. Piano piano arriverà tutto, non ho nessun problema con Sarri".