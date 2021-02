Lazio, Luiz Felipe ancora a Monaco: rientro in campo previsto per fine marzo

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, Luiz Felipe si trova ancora a Monaco di Baviera dopo l'operazione effettuata alla caviglia 10 giorni fa e ci resterà almeno per altre tre settimane per continuare il percorso di recupero. Il giocatore, sta lavorando con lo stesso staff che lavora anche per il Bayern e conta di rispettare i tempi per essere di nuovo in campo entro la fine di marzo.