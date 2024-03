Lazio, Martusciello: "Immobile fuori per scelta tecnica. Preso gol a difesa schierata"

Sarri è squalificato, tocca al suo vice Giovanni Martusciello raccontare la gara persa in casa contro l'Udinese a DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:

Come commentare la gara di stasera?

"Nella ripresa siamo scesi in campo con la stessa voglia del primo tempo, con la differenza che siamo andati sotto al primo errore. E' chiaro che se la pareggi subito e poi vanno di nuovo in vantaggio diventa dura, c'è un alone di negatività che ci fa pagare a caro prezzo ogni situazione. C'è da mettersi l'elmetto e accettare le giuste critiche, se non c'è entusiasmo diventa veramente dura".

Sul piano difensivo nota scarsa partecipazione di centrocampisti e attaccanti?

"Se prendiamo ad esempio i gol presi stasera non possiamo essere soddisfatti. In fase difensiva, però, noto che tutti hanno voglia di dare il loro contributo. A volte ci viene bene, a volte no. Forse ci manca lo spirito di iniziativa, è necessario fare una corsa in più per garantirci solidità. Sulla prima rete dell'Udinese eravamo in 6-7 in area di rigore, vuol dire che c'era posizionamento corretto ma scarsa attenzione. Rispetto ad altre squadre, marchiamo gli spazi in area di rigore. Pecchiamo nell'aggressione, è evidente".

Perchè togliere Immobile e Luis Alberto dopo l'1-2?

"Volevamo inserire gente più fresca e aumentare la pressione offensiva. L'Udinese ci ha reso la vita difficile perchè ha messo tanti centimetri in area. Non so se Immobile e Castellanos possono giocare assieme. Sono due punte centrali, si pestano i piedi e non ci sono le condizioni. Occorre tempo per migliorare determinate situazioni. Non sto dicendo che sono scarsi, ma che c'è da lavorare".

Come mai questo calo rispetto al passato?

"Stiamo giocando ogni 4 giorni e con squadre di un certo livello. A Torino abbiamo vinto tra tante difficoltà, poi c'è stato tutto un rincorrere tra situazioni sfavorevoli e turni infrasettimanali. Non c'è stata possibilità di ritrovare le energie, si arriva alle gare con il fiato corto soprattutto sul piano mentale. I ragazzi corrono, e tanto, però se vieni da tre sconfitte rischi di fare confusione".

Condizioni di Provedel?

"Non ci sono novità, avvertiva dolore alla caviglia".