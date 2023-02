Lazio, Milinkovic fa 28 anni contro la Samp: la ‘rivincita’ dell’andata è il regalo

Compleanno all’Olimpico. Milinkovic, al rientro dopo una settimana ai box per influenza e gastroenterite, questa sera in campo contro la Sampdoria festeggerà 28 anni. Sarri lo avrebbe voluto avere con sé anche nella trasferta di Cluj giovedì, ma il Sergente non è riuscito a recuperare. Da venerdì però si allena con il gruppo e, anche se non è il meglio, oggi sarà nel centrocampo titolare con Cataldi e Luis Alberto. All’andata deliziò tutti con un geniale assist di tacco per l’1-0 di Immobile, con la Lazio poi beffata nei minuti di recupero da Gabbiadini.

Il calo recente

Sarri e tutta la squadra vuole prendersi una rivincita, così come Milinkovic che spera di tornare essere decisivo. Dopo un inizio di stagione su livelli altissimi, i numeri del centrocampista serbo sono calati: nelle ultime 12 giornate ha partecipato attivamente soltanto a due goal, la rete siglata da lui contro il Milan e l’assist Felipe Anderson contro il Sassuolo. Anche se va contato pure il rigore , poi trasformato da Zaccagni, guadagnato sempre contro neroverdi.

Tutti recuperati

Milinkovic è uno dei tanti giocatori che rientreranno dall’infermeria. Con lui anche Romagnoli, Radu, Zaccagni e Pedro, che partirà titolare con la mascherina al volto dopo l’operazione al naso di una settimana fa: Zaccagni si è allenato solo ieri in gruppo, partirà dalla panchina.