Ufficiale
Nuova conferma in casa Forlì. Anche Petrelli ha prolungato l'accordo con il club
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Forlì "comunica con soddisfazione di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto di Elia Petrelli!
Giocatore apprezzatissimo, si distingue per il suo tiro preciso e potente. Grande protagonista nella stagione 2024/25 in cui mette a referto 15 gol e 8 assist, decisivi per la vittoria del campionato. Si distingue anche nella stagione da poco conclusa, in cui contribuisce alla causa partecipando complessivamente a 9 gol.
La storia insieme continua, in bocca al lupo Elia!".
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