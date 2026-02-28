Milan, un Sergente in mediana? Ma Milinkovic-Savic è complicato dopo il rinnovo

Il Milan si sta già iniziando a guardare intorno per capire chi inserire in mediana nella prossima stagione. Posto che il primo passo sarà quello di capire cosa farà Luka Modric, visto il contratto in scadenza e la sua volontà ancora da chiarire, i rossoneri sembrano aver già individuato dei possibili rinforzi nel reparto, che potrebbe cambiare ancora nella prossima stagione.

Fra i diversi nomi segnati sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare però, secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola il sogno sembra rimanere quello di riportare in Italia un giocatore che ha fatto vedere di cosa è capace con la maglia della Lazio, prima di scegliere l'Arabia Saudita: Sergej Milinkovic-Savic.

Il quotidiano ricorda che il Milan aveva già provato a prendere il giocatore nel recente passato, così come il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, lo avrebbe voluto con sé alla Juventus. Il serbo però, che ha appena compiuto 31 anni, ha prolungato fi no al 2028 il suo ricchissimo contratto da 20 milioni a stagione con l’Al-Hilal, dunque sembra - ad oggi - inavvicinabile.