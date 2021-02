Lazio, Mussolini nel settore giovanile. Bianchessi: "Il cognome non importa, chi merita gioca"

vedi letture

"Non sente il peso del suo cognome e a noi non interessa: gioca solo chi lo merita". Con queste parole Mauro Bianchessi, direttore del settore giovanile della Lazio, ha commentato la notizia che oggi ha fatto scalpore nella piazza biancoceleste. Ovvero, la presenza del pronipote del Duce, Romano Floriani Mussolini, nel vivaio biancoceleste. Appena diciottenne, di ruolo terzino destro, è stato convocato nelle ultime due partite nella Lazio Primavera di Menichini. E' alla Lazio dal 2016, prima era alla Roma, ma soltanto nelle ultime ore i fari mediatici si sono accesi su di lui. "E' un ragazzo umile, bravo a scuola e intelligente. Non si è mai lamentato, neanche quando non giocava un minuto: è un grandissimo lavoratore. Non è un giocatore pronto - ha continuato Bianchessi - ma ha ancora ampi margini di crescita. A me piace molto, anche se è tardivo, come tutti i longilinei. Bisogna seguirlo, perché diventerà un calciatore. Non so dove, se in A, B o in C. Non ho mai parlato con i genitori, non si sono mai fatti sentire. Non importa altro che la meritocrazia".