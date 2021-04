Lazio, nessuna novità sul rinnovo di Inzaghi: prima la Champions, poi l'offerta di Lotito

La Lazio è alle prese con la rincorsa al quarto posto e come spiega il Corriere dello Sport non ci sono novità in merito al rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Prima il finale di campionato, poi toccherà a Lotito farsi avanti con un'offerta per il prolungamento: al momento non è stato fissato nessun appuntamento tra le parti, che si riaggiorneranno nelle prossime settimane. Per il momento, spiega il quotidiano, è un silenzio assordante.