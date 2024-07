Lazio, nome nuovo per il centrocampo: occhi sull'argentino Robertone dell'Almeria

Nome nuovo per il centrocampo della Lazio in arrivo dall'Argentina. Secondo il portale elcrackdeportivo.com infatti i biancocelesti sono alla ricerca di un ulteriore innesto nella linea mediana ed in tal senso avrebbero posato gli occhi su Lucas Robertone.

Argentino classe '97 con passaporto italiano (non andrebbe quindi ad intaccare gli slot da extracomunitario che hanno a disposizione i club di Serie A), Robertone è un classico mediano albiceleste con corsa e qualità nei piedi. La richiesta dell'Almeria, club proprietario del suo cartellino, è di 10 milioni di euro e su di lui sono attive diverse società. Fra queste Boca Juniors e River Plate che vorrebbero riportarlo in patria, così come Villarreal e Celta Vigo che sono state colpite dalla sua stagione in Liga fattta di 33 presenze con 5 assist all'attivo.

"In questo momento il diktat è quello delle cessioni. È una problematica che va a collimare con i regolamenti degli over legati alla rosa con la gestione degli effettivi. Attualmente la società è concentrata sulle cessioni, stiamo lavorando per questo. Nella prossima settimana incontrerò Baroni e faremo il punto della situazione. Il mercato non è chiuso, ma la priorità restano le uscite", ha detto nella giornata di oggi il direttore sportivo Angelo Fabiani.