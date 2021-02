Lazio, oggi Strakosha rientra dalla Germania: intanto il Borussia non lo molla

Thomas Strakosha è atteso in Italia nella serata di oggi dopo il periodo passato a Monaco in Germani per la fisioterapia in seguito all'infortunio al ginocchio. Il portiere aspettava il via libera per rientrare a Roma, che è arrivato nelle scorse ore. Domani sarà a Formello e lo staff medico deciderà se farlo subito riprendere ad allenarsi, oppure se rimandare. Al suo ritorno ci sarà da parlare anche di futuro, visto che in Germania lo accostano al Borussia Dortmund e che lui, in tv a Sky Sport, non ha chiuso all'idea di lasciare i biancocelesti proprio per vestire la maglia giallonera. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.