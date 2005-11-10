Lazio ottimista per chiudere Asp Jensen: l'ultima offerta fatta al Bayern Monaco
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Biancocelesti vicini al classe 2006, ma la trattativa non è ancora chiusa definitivamente: manca l'ok del club bavarese per il trasferimento.
Prosegue la trattativa fra la Lazio ed il Bayern Monaco per il giovane Asp Jensen. Come riporta Il Tempo infatti il club biancoceleste ha da tempo l'accordo con il giocatore, che vuole giocare a Roma il prossimo anno e questo è sicuramente un aspetto importante.
Cosa manca per chiudere Asp Jensen
Non basta però per chiudere l'affare con il club bavarese, con cui manca ancora l'accordo. Il quotidiano scrive che la prima offerta biancoceleste è di un prestito oneroso - con 500 mila euro che andrebbero subito versati nelle casse del Bayern Monaco - con obbligo di riscatto fissato al 30 giugno 2027, che sarebbe di 6 milioni di euro più il 10% su una eventuale futura rivendita da parte della Lazio a favore della società tedesca.
Ottimismo della Lazio per Asp Jensen
Ora all'interno della dirigenza della Lazio c'è ottimismo per poter chiudere a queste cifre e condizioni, ma ancora non è arrivato l'ok da parte del Bayern Monaco per dare per fatto il trasferimento del classe 2006. Il club di Claudio Lotito potrebbe dunque regalare presto un nuovo talento da svezzare al tecnico Gennaro Gattuso in vista della stagione che sta per iniziare. Nella Capitale si attendono dunque buone nuove dalla Germania.
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