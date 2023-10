Lazio, Pedro: "Vittoria importantissima per il momento che stiamo vivendo"

Pedro, attaccante della Lazio autore del gol vittoria contro il Celtic, arrivato all'ultimo secondo, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video: "È stato un gol importante, abbiamo meritato questa vittoria perché abbiamo giocato molto bene. Anche il Celtic ha giocato bene, sicuramente è stata una bella partita. Per noi è importante questa vittoria. Alla fine abbiamo trovato il gol, questa vittoria per noi è importantissima in questo momento".

Il resoconto della giornata.

La Lazio vince 1-2 in casa del Celtic all'ultimo minuto e agevola il suo cammino nel Gruppo E di Champions League. Dopo la vittoria dell'Atletico Madrid sul Feyenoord, i biancocelesti sorpassano gli olandesi con il successo in extremis e sono adesso in una posizione favorevole prima del doppio scontro, a pari punti con i Colchoneros. Di seguito il programma della seconda giornata e la classifica aggiornata:

Atletico Madrid - Feyenoord 3-2: 7' autogol Hermoso (F), 12' Morata (A), 34' Hancko (F), 45'+4' Griezmann (A), 47' Morata

Celtic - Lazio 1-2: 12' Furuhashi (C), 29' Vecino (L), 96' Pedro (L)

CLASSIFICA

Atletico Madrid 4

Lazio 4

Feyenoord 3

Celtic 0