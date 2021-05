Lazio, Pepe Reina: "Ora riposiamo bene, un'altra sfida ci aspetta"

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha affidato a Twitter un messaggio per commentare la fine della stagione: "Finisce un’altra stagione e bisogna riposare per bene...con la speranza di vedervi a tutti allo Stadio Olimpico già ad Agosto per una nuova sfida ricca di emozioni e vittorie da condividere, questa volta, INSIEME". Il portiere ha un altro anno di contratto e probabilmente sarà il titolare biancoceleste visto che Strakosha dovrebbe essere il prescelto per partire e fare cassa.