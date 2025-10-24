Lazio, presunte pressioni ultrà sui giocatori: la Procura FIGC è pronta ad aprire un fascicolo

L’inchiesta penale sulle presunte pressioni esercitate da alcuni gruppi Ultras nei confronti di giocatori della Lazio potrebbe presto avere un risvolto anche in ambito sportivo. La Procura Federale, infatti, si prepara ad aprire un fascicolo non appena sarà chiarito il quadro emerso dalle indagini della magistratura ordinaria.

Negli ultimi mesi diversi calciatori biancocelesti sono già stati ascoltati a Roma, tra cui Provedel, Luca Pellegrini, Immobile, Marusic, Romagnoli, Rovella e Cataldi. I pubblici ministeri Francesco Cascini e Francesco Gualtieri stanno lavorando per ricostruire i rapporti tra la tifoseria organizzata e la squadra, verificando l’eventuale presenza di minacce o pressioni, e soprattutto se il club fosse a conoscenza di situazioni anomale.

Come sottolineato da Il Messaggero, due partite sono finite sotto la lente degli inquirenti: Monza-Lazio dello scorso 4 maggio e Bologna-Lazio del 16 marzo. In entrambi i casi, dopo risultati deludenti, i calciatori si sono recati sotto il settore ospiti per un confronto particolarmente animato con i tifosi al seguito.

Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné attenderà l’esito delle indagini penali prima di chiedere una trasmissione degli atti alla FIGC. Solo allora partirà l’eventuale inchiesta sportiva. Secondo le prime valutazioni, il rischio di pesanti sanzioni per la società biancoceleste appare contenuto. Precedenti come Inter e Milan, coinvolte in casi simili con tanto di intercettazioni riferite anche a dirigenti, si sono conclusi con ammende e brevi squalifiche. La Lazio osserva con attenzione, ma senza particolare allarme.