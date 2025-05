Lazio, ripresa in vista del Lecce: differenziato per Pellegrini, Tavares in crescita e due assenti

Dopo il giorno di riposo concesso da Marco Baroni, questa mattina la Lazio è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Formello per preparare l’ultima sfida stagionale, quella in programma domenica sera all’Olimpico contro il Lecce, quando in panchina siederà il vice Del Rosso, vista la squalifica rimediata dal tecnico biancoceleste a San Siro.

Non ci saranno novità per quanto riguarda gli indisponibili: Patric resta fuori causa dopo l’operazione alla caviglia, mentre per Lazzari la stagione si è già chiusa a causa del problema muscolare accusato nei giorni scorsi. Situazione da monitorare invece per Luca Pellegrini: il terzino, assente per squalifica contro l’Inter, ha svolto oggi solo corsa a parte, senza prendere parte alla sessione con il gruppo. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente, anche se la rifinitura in programma sabato pomeriggio potrebbe rappresentare l’ultimo banco di prova utile per strappare la convocazione.

Giornata di gestione per Pedro e Nuno Tavares: entrambi non hanno preso parte all’allenamento odierno. Il portoghese, rientrato a Milano dopo l’ennesimo stop muscolare, ha accusato soltanto dei crampi e non preoccupa lo staff medico, tanto da candidarsi a una maglia da titolare per domenica. A riportarlo è LaLazioSiamoNoi.it.