Lazio, Romagnoli al 45': "Bisogna continuare a stare alti, senza concedere spazi al Milan"

vedi letture

Le parole del difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo col Milan: "Bisogna continuare a stare alti, giocare e non dare spazi al Milan perché sappiamo che sono forti. La maschera? Me la sono tolta perché mi dava fastidio e non riuscivo a respirare bene".