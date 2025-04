Lazio, Romagnoli: "Pedro un fenomeno. Non firmerei per giocare l'Europa League"

vedi letture

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma: "Rimane che dobbiamo approcciare meglio perché non possiamo permetterci di fare questi errori, prendere 2 gol... Poi è difficile recuperarla. Oggi dobbiamo dire grazie solo a Pedro, che è un fenomeno e ce l'ha aggiustata lui, ma se vogliamo arrivare in Champions dobbiamo fare meglio. Mancano poche partite, dobbiamo dare tutto".

Firmerebbe per giocare l'Europa League l'anno prossimo?

"No, vogliamo andare in Champions, l'obiettivo è la Champions".

La classifica aggiornata di Serie A dopo il 34° turno

Napoli - 74 punti (34 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 65 (34)

Juventus - 62 (34)

Bologna - 61 (34)

Roma - 60 (34)

Lazio - 60 (34)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (34)

Como - 42 (34)

Udinese - 41 (34)

Genoa - 39 (34)

Cagliari - 33 (34)

Verona - 32 (34)

Parma - 32 (34)

Lecce - 27 (34)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (34)

Il recap completo del 34° turno di Serie A

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Inter-Roma 0-1

Fiorentina-Empoli 2-1

Juventus-Monza 2-0

Napoli-Torino 2-0

Atalanta-Lecce 1-1

Udinese-Bologna 0-0

Verona-Cagliari 0-2

Lazio-Parma 2-2