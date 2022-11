Lazio, Romero: "Che emozione il primo gol in A. Continuiamo così per vincere con la Juventus"

L'attaccante della Lazio Luka Romero ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Monza: "Sono molto felice, è una grande emozione. Fare un gol qua con i laziali è una cosa che mai avrei immaginato".

Te l'eri immaginato così o meglio il primo gol in A?

"Così. Più o meno. Sono felice per il gol e per i tre punti".

Cosa ti ha detto Felipe Anderson?

"Mi ha detto di tirare in porta e giocare come faccio in allenamento. Sono molto contento. Tutti mi danno consigli".

Senti che la fiducia sta crescendo?

"Penso di sì. Quando entro in campo mi piace sentire il pubblico. Dobbiamo proseguire con questo cammino".

Siete secondi

"E' molto speciale. Dobbiamo continuare ad allenarci per vincere domenica".

Fra una settimana compierai 18 anni.

"Sì'. E' il miglior regalo del mondo. Saluto mia mamma e mio fratello che sono a casa".