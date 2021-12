Lazio, Sarri: "L'Europa ci trita. È questa la differenza tra squadre forti e squadre normali"

vedi letture

"L'Europa League ci sta tritando". Per Maurizio Sarri, il problema della Lazio è la difficoltà di gestire il campionato dopo gli impegni nella seconda competizione continentale: "La squadra non riesce a gestire confronti così ravvicinati, soprattutto se si parla di confronti europei. Questo è il nostro limite attuale ed è la differenza tra la squadra forte e la squadra normale. La squadra forte riesce anche in condizioni precarie a strappare uno 0-0 o vincere 1-0 non meritando, noi invece arriviamo completamente scarichi. Non è questione di recepire messaggi: la squadra si allena bene".

Tutte le parole di Sarri in conferenza stampa.