Lazio, Sarri promuove Cancellieri: "Ha fatto bene, ma è chiaro che è più a suo agio sull'esterno"

Tra i tanti temi della vittoria della Lazio contro il Midtjylland, uno di questo è quello che riguarda Matteo Cancellieri. Della sua prestazione ne ha parlato Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, in conferenza stampa: "Ha fatto bene, ma ha fatto per 10 anni l'attaccante esterno ed è chiaro che sia lì dove è più a suo agio. Ma non si era mosso malissimo. Sono contento dei giovani. Anche Marcos, sebbene sia stato coinvolto in occasione del loro gol ha palleggiato bene. Anche Romero mi è piaciuto. Felipe lì lo metto volentieri a seconda dei difensori avversari. Nel finale di partita c'erano possibilità di inserirsi in avanti".

