Lazio, Sarri: "Romero deve crescere su alcune situazioni, ma è entrato molto determinato"

Nel post gara di Lazio-Midtjylland, terminata col successo dei biancocelesti per 2-1, il tecnico Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: “Era importante vincere, anche se il girone si deciderà alla fine dell’ultima partita. Ci sarà ancora da lottare. Ora pensiamo subito alla Salernitana. Abbiamo subito un gol per un nostro errore, anche se va detto che è dura palleggiare con la palla a terra. In ogni caso, non c’è stato il contraccolpo, l’unico rammarico è che la partita potevamo chiuderla prima. Sette partite in ventuno giorni sono pericolose per tutti, sia dal punto fisico che mentale. Per questo motivo bisogna fare qualche ragionamento sul minutaggio dei calciatori, anche se a me è un qualcosa che non piace. Purtroppo, con questo calendario non si può fare diversamente. Cancellieri ha giocato una buona gara, meglio da attaccante esterno che centrale, ma questo è normale attualmente. Ha giocato bene anche Marcos Antonio, ha avuto personalità e una buona qualità nel palleggio. Luka Romero è entrato molto determinato, è bello vedere un giovane così. Deve crescere su alcune situazioni, ma è un calciatore giovane che va capito".