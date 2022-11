Lazio, Sarri torna alla carica per avere tre rinforzi. Ma prima serve l'addio pesante

Stando a Repubblica.it, in vista del mercato di gennaio il tecnico Sarri è tornato alla carica con le richieste di un terzino, un vice - Immobile e un centrocampista, ma prima c’è un caso da risolvere che ha il nome di Luis Alberto. La Lazio, secondo il tecnico, avrebbe bisogno di un giocatore come Ilic per completare il centrocampo, ma prima bisogna trovare una soluzione per cedere lo spagnolo, sempre più corpo estraneo alla squadra.