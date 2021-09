Lazio, Sarri: "Vogliamo giocare sempre più alti. Basic e Zaccagni devono fare il loro percorso"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, a pochi minuti dalla sfida contro il Milan è intervenuto al microfono di Dazn: "Immobile ha fatto un paio di giorni a parte, poi da un paio di giorni era con noi e quindi è a disposizione".

Basic e Zaccagni in panchina: può essere il giorno dell'esordio?

"Non ne ho idea, vediamo l'evoluzione della partita e poi vediamo. Sono due ragazzi che hanno da fare il loro percorso".

Fin qui baricentro medio oltre i 50 metri: la Lazio giocherà sempre così alta?

"Non abbiamo ancora una grandissima capacità di stare alti, l'obiettivo è stare ancora più alti. Ci saranno partite in cui potremo farlo e partite in cui ci sarà da stare più bassi".