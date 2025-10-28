Lazio senza tifosi a Pisa: settore ospiti sold out, ma arriva il divieto di trasferta

I tifosi della Lazio non potranno seguire la squadra di Maurizio Sarri nella prossima trasferta di Pisa. Il club biancoceleste, con un comunicato stampa, ha infatti informato i propri sostenitori che, come comunicato dal Pisa Sporting Club e in conformità alla Determinazione n. 37/2025 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) del Ministero dell’Interno – adottata in data 28 ottobre 2025 – è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio per la gara Pisa–Lazio, in programma giovedì 30 ottobre 2025 allo Stadio Cetilar Arena Garibaldi – Romeo Anconetani.

Il provvedimento, motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, comporta l’impossibilità per i tifosi biancocelesti di assistere alla partita in trasferta, con conseguente annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già acquistati, secondo le modalità comunicate dal club ospitante. "La S.S. Lazio, nel pieno rispetto delle decisioni delle Autorità competenti, esprime rammarico per i propri sostenitori che avrebbero voluto seguire la squadra anche in questa occasione".

Ad aumentare il rammarico dei tifosi e del club, la circostanza che tutti i biglietti per il settore ospiti dell'Arena Garibaldi fossero stati venduti. Restano comunque alte, si legge su fonti locali, le preoccupazioni legate a eventuali scontri in città in vista del match tra nerazzurri e biancocelesti.