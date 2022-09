Lazio, Tare: "Guai a sottovalutare il Midtjylland, sarebbe un grave errore"

La Lazio cerca la seconda vittoria in Europa League contro il Midtjylland. A pochi minuti dal match è il direttore sportivo, Igli Tare, a dire la sua sul match: "Lo abbiamo detto a fine stagione scorsa, abbiamo lavorato tutta l'estate per creare i presupposti per avere dei cambi di qualità. Per ora le cose ci stanno dando ragione, ma abbiamo bisogno di tutti i giocatori e il tecnico dovrà essere bravo a coinvolgere tutti. Loro sono usciti nell'ultimo turno di qualificazione alla Champions League, basta questo per capire che squadra è, negli ultimi anni sono sempre stati competitivi quindi sottovalutarli sarebbe un grave errore da parte nostra", ha ammesso Tare ai microfoni di SKy Sport.

Per costruire la squadra è importante seguire l'allenatore?

"I nuovi acquisti hanno un'età media sotto i 23 anni quindi abbiamo creato una squadra per il presente, ma anche per il futuro"