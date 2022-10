Lazio, Tare: "Passare il turno un obbligo. Rosa più lunga, ma anche maggiori difficoltà in Europa"

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima del match d'Europa League contro il Midtjylland è intervenuto al microfono di Dazn: "Quest'anno abbiamo più difficoltà in Europa rispetto all'anno scorso. Siamo partiti da assoluti protagonisti del girone, ma poi abbiamo incontrato squadre molto competitive. Rispetto all'anno scorso la squadra ha un po' più di lunghezza per quanto riguarda l'organico, ma anche un po' più di difficoltà".

Quant'è importante quest'anno arrivare in testa al girone?

"Più per un processo di un sistema nostro di maturità. Passare il girone è un obbligo, da primo sarebbe la cosa migliore. Poi contano molto giornata, stato di forma, come ci arrivano le squadre. Poi con quelle che scenderanno dalla Champions sarà tutto ancor più competitivo".