Lazio, Zaccagni: "Un onore essere il capitano. Stiamo imparando tanto da Sarri"

Dopo la vittoria contro l'Avellino per il Terzo Memorial Sandro Criscitiello, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento di essere tornato, ho lavorato tanto per rientrare il prima possibile. Oggi è un mese da quando mi sono operato, questo è stato un test per mettere minuti nelle gambe. Siamo arrivati un po' imballati, queste partite ci servono per preparare al meglio il campionato. Il bilancio è positivo dopo il ritiro, stiamo lavorando bene.

I ragazzi che non conoscevano Sarri stanno apprendendo bene le sue richieste. Siamo sulla linea giusta. Per me è un onore essere il capitano della Lazio. Darò tutto me stesso per la società e i tifosi. Il mister l'ho visto in forma, sta bene, carico, lo vedo gioioso di lavorare. È un bene per tutti questo. Come ho detto l'anno scorso, in questa stagione Dele-Bashiru ci toglierà tante soddisfazioni", le parole raccolte da Lalalaziosiamonoi.it.