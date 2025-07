Ufficiale Napoli, colpo tra i pali: dal Torino arriva Vanja Milinkovic-Savic

Adesso è ufficiale: Vanja Milinkovic-Savic è un giocatore del Napoli. Il comunicato ufficiale arriva dal club ufficiaie: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic Savic.

Tutto il Torino ringrazia Vanja per il contributo offerto con impegno, tenacia e professionalità nella sua esperienza in granata e lo saluta con affetto augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera", si legge nella nota.

Vanja Milinković-Savić è arrivato al Torino nell'estate del 2017, inizialmente come secondo portiere, dopo alcune esperienze tra Serbia, Inghilterra e Polonia. Per le prime stagioni in granata ha vissuto all’ombra di titolari più esperti, collezionando poche presenze e alternandosi tra panchina e prestiti (notamente alla SPAL e all'Ascoli).

Il vero salto arriva nella stagione 2021/22, quando si guadagna il posto da titolare sotto la guida di Ivan Juric. Da quel momento, Vanja diventa il numero uno del Toro, imponendosi grazie alla sua struttura fisica imponente (oltre 2 metri), buoni riflessi e una certa sicurezza nelle uscite alte. Pur con qualche momento di discontinuità, si afferma come uno dei portieri più affidabili della Serie A.

Negli anni successivi consolida il suo ruolo, contribuendo con prestazioni solide alla stabilità difensiva del Torino. La sua crescita lo porta anche a diventare titolare della Nazionale serba, partecipando al Mondiale in Qatar nel 2022.