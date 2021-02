Le mani americane sulla Serie A: ritratto di Friedkin, dalle auto al decollo della nuova Roma

vedi letture

Dopo una trattativa lunga e complicata, rallentata anche dalla pandemia, Dan Friedkin diventa numero uno della Roma. Nato nel 1965 in California, eredita la società di famiglia, il Friedkin Group, che si occupa in esclusiva della distribuzione e della vendita di vetture Toyota in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississipi e Oklahoma, vendendo nel 2018 autovetture per un valore di 9 miliardi di dollari. E' anche produttore cinematografico, anche di pellicole che hanno vinto la Palma d'Oro a Cannes come The Squadre. Mette ufficialmente le mani sulla Roma nell'agosto del 2020, dopo un anno di trattative con James Pallotta.

La Roma con Friedkin L'impatto col calcio italiano è tosto: il caso Dzeko, la dirigenza tutta da formare e l'arrivo di Tiago Pinto, una piazza complicata da gestire come quella di Roma. La sua è una rivoluzione silenziosa ma inesorabile, che sembra toccare tutti i tasti e gli ambiti della società. Da quello commerciale a quello dello sponsor tecnico fino all'inevitabile questione stadio che sarà affrontata a breve con le istituzioni cittadine. E con cui si è scontrato duramente, fino all'addio, il suo predecessore americano.

Nome Thomas Daniel Friedkin

Nato a San Diego, Stati Uniti, 1965

Squadra di proprietà AS Roma

Investimenti CEO di Gulf States Toyota Distributors