Le mani americane sulla Serie A: ritratto di Singer, il fondo Elliott e i debiti pubblici nazionali

Paul Elliott Singer ha fondato Elliott Management Corporation nel 1977 a New York e ricopre i ruoli di Presidente, co-CEO e co-CIO della società. È il più grande fondo di investimento attivista del mondo, i rendimenti annuali sono del 13,2% rispetto all'11,4% di S&P 500, con un asset da oltre 35 miliardi di dollari in gestione. Nel corso degli anni sono stati investiti soldi anche in debito pubblico nei vari stati sovrani, come il Perù o l'Argentina, altrimenti il Congo. Al presidente peruviano era riuscito a far sequestrare il jet privato, per quindici anni ha battagliato con l'Argentina per le obbligazioni Tango bond, facendoseli rimborsare. Negli anni ha investito anche in comunicazioni con AT&T, cercando di diventare un'alternativa a Netflix.

Il Milan con Singer Entrati nei rossoneri a luglio 2018, la rendita per gli investitori al momento non c'è. Perché ha pagato i rossoneri circa 303 milioni di euro, investendone altri per mettere a posto la situazione finanziaria del club e, fino a quando i rossoneri non andranno in Champions League, difficilmente ci sarà un plus. Europa League per due stagioni, ora il Milan è trascinato dai suoi simboli Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu, curiosamente tutti e tre in scadenza a giugno.

