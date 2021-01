Le pagelle del Benevento - Montipò sbaglia tutto, altra serata da incubo per la difesa

vedi letture

Inter-Benevento 4-0

Marcatori: 10'pt autogol Improta, 10'st Lautaro Martinez, 22'st e 32'st Lukaku.

Montipò 4,5- Continua ad alternare grandi interventi ad errori clamorosi soprattutto quando deve giocare di piede. Lukaku scarta l’inatteso regalo e fa 3-0. Si fa beffare sul suo palo da un tiro non irresistibile di Lautaro.

Depaoli 4,5 - Inzaghi ha parlato benissimo di lui in conferenza stampa, certamente non è contro l’Inter che doveva fare la differenza. Ma nemmeno era ipotizzabile un esordio così negativo. Prende un giallo, rischia il rosso e Perisic fa quello che vuole.

Glik 5 - Per un tempo regge molto bene a cospetto di Lukaku, sembra quasi non soffrire la sua fisicità. Poi crolla insieme ai compagni di reparto.

Caldirola 4,5 - Non è ancora la top e si vede, va sempre in ritardo e Lautaro lo mette in grossa difficoltà. Rischia di causare un rigore, si salva per una questione di centimetri. Troppo molle l’opposizione in occasione della rete del 2-0 che chiude la gara. (Dal 15’st Pastina 5 - Entra nel momento peggiore, prova almeno a limitare i danni).

Barba 5 - Qualche buona diagonale difensiva, ma Hakimi e i velocisti dell’Inter sbucano da tutte le parti e fa fatica.

Ionita 4,5 - E’ un titolare inamovibile, ma da diverse settimane vediamo un calciatore in costante involuzione. (Dal 28’st Tello sv).

Hetemaj 5 - Mezzo voto in più perché almeno ci mette un pizzico di cattiveria agonistica in più. Ma non è serata nemmeno per lui.

Improta 5 -Sfortunato in occasione dell’autorete che indirizza la gara a favore dei nerazzurri. Non si abbatte e cerca di reagire con carattere, distinguendosi per un paio di sgroppate interessanti. Ma niente di più. (Dal 28’st Foulon sv).

Viola 5 - Grande gara col Torino, prova anonima stasera. (Dal 15’st Schiattarella 5,5 - Il suo rientro è l’unica buona notizia della serata. Soffre insieme ai compagni, ma ha il merito di distribuire il gioco con discreta qualità).

Caprari 4,5 - Non è certo la partita ideale per gli attaccanti, ma viene schierato con la speranza che faccia salire la squadra in virtù della sua bravura nell’uno contro uno. Missione fallita. (Dal 36’st Insigne sv).

Lapadula 5,5 - Si danna l’anima in avanti, conquisterebbe una punizione dal limite che l’arbitro non vede e il VAR conferma non fosse rigore. Scatta spesso sul filo del fuorigioco, Handanovic legge bene ogni situazione.

Allenatore Inzaghi 5 - Nelle ultime settimane c'è stata una involuzione, del resto è stato proprio lui a far suonare il campanello d'allarme parlando di squadra che "forse si è montata la testa". Troppi gol subiti, per la prima volta in stagione zero tiri in porta. La classifica e il rendimento delle altre consentono di assorbire la crisi con minor tensione.