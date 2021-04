Le pagelle del Benevento - Viola ispira, Lapadula indomabile. Depaoli in difficoltà

Queste le valutazioni di Genoa-Benevento relative alla formazione di Inzaghi.

GENOA-BENEVENTO 2-2

Marcatori: 5’ rig. Viola (B), 11’ Pandev (G), 15’ Lapadula (B), 21’ Pandev (G)

Montipò 6 – Certamente non impeccabile sul diagonale di Pandev che vale il 2-2. Si riscatta poco dopo, chiudendo Destro lanciato verso la porta, e in altre occasioni nel corso del match.

Tuia 6 – Contiene come può e con buoni risultati le numerose azioni offensive del Genoa che si sviluppano dalla sua parte. (Dal 35’ Caldirola 6 – Sostituisce al meglio il compagno, con delle buone chiusure ad anticipare gli attaccanti avversari.

Glik 6,5 – Dirige la difesa con la solita maestria, spostandosi sulla parte destra dell’area dopo l’uscita di Tuia e risultando altrettanto efficace.

Barba 5,5 – Sul primo gol ha diverse responsabilità, rinviando male un pallone che di fatto si trasforma in un passaggio per Pandev a due passi dalla porta. Errore che incide sulla valutazione della sua prestazione.

Depaoli 5 – Soffre moltissimo in fase di contenimento, dovendo fronteggiare uno Zappacosta in giornata di grazia. Non migliora in entrambe le fasi nel corso della ripresa.

Hetemaj 6 – mette grande sostanza nella zona nevralgica del campo, non risparmiandosi nei duelli con i centrocampisti avversari.

Viola 7 – Si conferma in un grande momento, calciando con freddezza il rigore del vantaggio e dando il là all’azione finalizzata da Lapadula. In generale è importante il suo contributo in mezzo al campo. (Dall'86' Schiattarella s.v.)

Ionita 6 – Rispetto ad altre circostanze, deve badare maggiormente alla fase d'interdizione e quindi sono poche le sue iniziative offensive. (Dal 78' Dabo s.v.)

Improta 5,5 – Nel momento in cui il Benevento spinge dalla sua parte, non dà un grande contributo in termini di rifornimenti offensivi per le punte.

Gaich 5,5 – Eccezion fatta per un colpo di testa terminato fuori di poco nella ripresa, fatica ad incidere negli ultimi metri. (Dal 78' Insigne s.v.)

Lapadula 7 – L’ex di serata non perdona, siglando il momentaneo 2-1 con un bolide imprendibile che s'insacca sotto l’incrocio dei pali e lottando su tutti palloni che capitano in zona offensiva. (Dall'86' Di Serio s.v.)

Filippo Inzaghi 6 – Gioca a specchio rispetto al Genoa, affrontando la gara a viso aperto nel primo tempo per poi cercare di conservare il pareggio nella ripresa.